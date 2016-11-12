На границе со Словакией автомобилисты заблокировали КПП "Ужгород"

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Активисты требуют увеличить срок транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

Автомобилисты требуют увеличить срок транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины Госпогранслужба Украині

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, о чем сообщает в субботу, 12 ноября, пресс-служба Госпогранслужбы.

"Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Для локализации ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.

Из-за таких действий активистов Госпогранслужба обратилась к гражданам и рекомендовала при планировании поездок с последующим пересечением границы выбирать себе маршруты через другие пункта пропуска: "Малые Сельминци" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00; "Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно; и "Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов.