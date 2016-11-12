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На границе со Словакией автомобилисты заблокировали КПП "Ужгород"

12 ноября в 13:49

Активисты требуют увеличить срок транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

Акция протеста на границе со Словакией
Автомобилисты требуют увеличить срок транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины
Госпогранслужба Украині
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, о чем сообщает в субботу, 12 ноября, пресс-служба Госпогранслужбы.

"Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Для локализации ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.

Из-за таких действий активистов Госпогранслужба обратилась к гражданам и рекомендовала при планировании поездок с последующим пересечением границы выбирать себе маршруты через другие пункта пропуска: "Малые Сельминци" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00; "Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно; и "Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги активист граница Госпогранслужба транспорт Ужгород Словакия транзит
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