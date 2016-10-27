На границе с Польшей в очередях стоят более тысячи автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".
Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Рава-Русская" – 250 автомобилей, в ПП "Краковец" – 200, в ПП "Устилуг" – 160 и 140 машин ожидали оформления в пункте пропуска "Ягодин авто".
В пункте пропуска "Грушев" зафиксировано 100 транспортных средств, в ПП "Угринов" – 90, в ПП "Шегини" – 80, в ПП "Смильница" – 30 автомобилей.
На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка" стояли 20 автомобилей.
На границе со Словакией и Румынией очередей нет.
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