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На границе с Польшей в очередях стоят более тысячи автомобилей

27 октября в 09:40

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

Граница Польши
Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Рава-Русская" – 250 автомобилей
newsbalt.ru
Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра четверга, 27 октября, ожидали оформления 1020 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. 

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Рава-Русская" – 250 автомобилей, в ПП "Краковец" – 200, в ПП "Устилуг" – 160 и 140 машин ожидали оформления в пункте пропуска "Ягодин авто".

В пункте пропуска "Грушев" зафиксировано 100 транспортных средств, в ПП "Угринов" – 90, в ПП "Шегини" – 80, в ПП "Смильница" – 30 автомобилей.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка" стояли 20 автомобилей.

На границе со Словакией и Румынией очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто очередь граница Польша
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