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На границе с Польшей в очередях стоят более тысячи автомобилей

13 октября в 09:42

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Русская".

Граница Польши
Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устилуг" – 330
newsbalt.ru
Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра четверга, 13 октября, ожидали оформления 1080 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. 

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" - 330 транспортных средств, в ПП "Рава-Русская" – 200 авто, в ПП "Краковец" – 150, в ПП "Шегини" –120 машин.

Возле пропускного пункта "Ягодин авто" зафиксировано 100, транспортных средств, в ПП "Грушев" –80, в ПП "Угринов" – 60 и в ПП "Смильница" – 50 автомобилей.

В пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто очередь граница Польша
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