На границе с Польшей в очередях стоят более 1200 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Рава-Русская".
Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Рава-Русская" – 300, "Устилуг" – 220, "Краковец" – 200 автомобилей.
В ПП "Шегини" – 120 транспортных средств, в ПП "Угринов" – 110, в ПП "Грушев" и "Смильница" – по 100 и в пункте пропуска "Ягодин авто" – 70.
Нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA