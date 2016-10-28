На границе с Польшей в очередях стоят более 1200 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Рава-Русская".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Рава-Русская" – 300 автомобилей dpsu.gov.ua

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра пятницы, 28 октября, ожидали оформления 1220 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Рава-Русская" – 300, "Устилуг" – 220, "Краковец" – 200 автомобилей.

В ПП "Шегини" – 120 транспортных средств, в ПП "Угринов" – 110, в ПП "Грушев" и "Смильница" – по 100 и в пункте пропуска "Ягодин авто" – 70.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.