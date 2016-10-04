На границе с Польшей в очередях стоят 640 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Рава-Руська" и "Устилуг".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Рава Руська" – 300 автомобилей

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра вторник, 4 октября, ожидали оформления 640 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Рава-Руська" - 300 автомобилей, "Устилуг" - 150 автомобилей. На ПП "Угринов" и "Шегини возможности проезда ожидают по 70 транспортных средств. На ПП "Ягодин авто" стоят 50 автомобилей.

Сообщается, что нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины с Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.