На границе с Польшей в очередях стоят 640 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Рава-Руська" и "Устилуг".
Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Рава-Руська" - 300 автомобилей, "Устилуг" - 150 автомобилей. На ПП "Угринов" и "Шегини возможности проезда ожидают по 70 транспортных средств. На ПП "Ягодин авто" стоят 50 автомобилей.
Сообщается, что нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины с Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA