На границе с Польшей в очередях стоят 240 автомобилей

Очереди наблюдаются в пунктах пропуска "Яготин авто", "Рава-Русская" и "Ургинов".
Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 22:00 субботы, 5 ноября, ожидали оформления 240 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Очереди наблюдаются в ПП "Яготин авто" - 120 транспортных средств, в ПП "Рава-Русская" – 80, в ПП "Ургинов" – 40.
На пунктах пропуска "Смильница", "Устилуг", "Краковец", "Грушев" и "Шегини" очереди отсутствуют.
По данным службы, на словацком, венгерском, румынском и молдовских направлениях границы очередей также не зафиксировано.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA