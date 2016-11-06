На границе с Польшей в очередях стоят 240 автомобилей

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Очереди наблюдаются в пунктах пропуска "Яготин авто", "Рава-Русская" и "Ургинов".

На пунктах пропуска "Смильница", «Устилуг», «Краковец», «Грушев» и «Шегини» очереди отсутствуют dpsu.gov.ua

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 22:00 субботы, 5 ноября, ожидали оформления 240 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Очереди наблюдаются в ПП "Яготин авто" - 120 транспортных средств, в ПП "Рава-Русская" – 80, в ПП "Ургинов" – 40.

На пунктах пропуска "Смильница", "Устилуг", "Краковец", "Грушев" и "Шегини" очереди отсутствуют.

По данным службы, на словацком, венгерском, румынском и молдовских направлениях границы очередей также не зафиксировано.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.