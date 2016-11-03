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На границе с Польшей в очередях стоят 1500 автомобилей

3 ноября в 10:01

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Устилуг".

Граница с Польшей
Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устилуг" – 350 автомобилей
Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра четверга,3 ноября, ожидали оформления 1500 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. 

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" - 350 автомобилей, в ПП "Рава-Русская" – 300 автомобилей.

В ПП "Шегини" оформления ожидают 180, в ПП "Ягодин авто" – 180, в ПП "Угринов" – 160, в ПП "Краковец" – 150, в ПП "Грушев" – 100 и в ПП "Смильница" – 80.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто очередь Украина Польша граница
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