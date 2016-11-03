На границе с Польшей в очередях стоят 1500 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Устилуг".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устилуг" – 350 автомобилей

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра четверга,3 ноября, ожидали оформления 1500 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" - 350 автомобилей, в ПП "Рава-Русская" – 300 автомобилей.

В ПП "Шегини" оформления ожидают 180, в ПП "Ягодин авто" – 180, в ПП "Угринов" – 160, в ПП "Краковец" – 150, в ПП "Грушев" – 100 и в ПП "Смильница" – 80.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.