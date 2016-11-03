На границе с Польшей в очередях стоят 1500 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Устилуг".
Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" - 350 автомобилей, в ПП "Рава-Русская" – 300 автомобилей.
В ПП "Шегини" оформления ожидают 180, в ПП "Ягодин авто" – 180, в ПП "Угринов" – 160, в ПП "Краковец" – 150, в ПП "Грушев" – 100 и в ПП "Смильница" – 80.
Нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA