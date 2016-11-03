На границе с Польшей в очередях стоят 1240 автомобилей

На пункте пропуска "Смильница" очереди отсутствуют.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией, Молдовой и Румынией dpsu.gov.ua

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 22:00 среды, 2 ноября, ожидали оформления 1240 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Рава-Русская" – 300, "Устилуг" – 270, "Краковец" – 200 автомобилей.

В ПП "Яготин авто" - 180 транспортных средств, в ПП"Угринов" – 130, в ПП "Шегини" – 100, в ПП "Грушев" — 60.

На пункте пропуска "Смильница" очереди отсутствуют.

На венгерской границе на пункте пропуска "Лужанка" - 50 транспортных средств, в ПП "Вилок" - 20.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией, Молдовой и Румынией.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.