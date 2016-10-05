На границе с Польшей в очередях стоит тысяча автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Ягодин авто" и "Устилуг".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Ягодин авто" – 220 автомобилей

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра среды, 5 октября, ожидали оформления тысяча автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Ягодин авто" - 220 автомобилей, "Устилуг" - 200 автомобилей. На "Рава-Руська" и "Шегини" – по 150. На "Угринов" оформления ожидают 130 автомобилей, на "Краковец" – 70 автомобилей, на "Смильница" - 70.

На венгерской границе очередь из 20 автомобилей зафиксирована на ПП "Вилок". На румынской границе очередь из 30 автомобилей зафиксирована на ПП"Порубное".

Сообщается, что нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины с Словакией и Молдовой.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.