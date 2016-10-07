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На границе с Польшей в очередях стоит более тысячи автомобилей

7 октября в 10:00

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

Граница с Польшей
Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Краковец" – 250 автомобилей
Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра пятницы, 7 октября, ожидали оформления 1010 автомобилей, сообщает  пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. 

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" - 250 автомобилей, "Рава-Русская" - 200, "Ягодин авто" - 150, "Устилуг" - 120.

В ПП "Угринов" - 110 транспортных средств, в ПП "Шегини" - 70, "Грушев" - 60, "Смильница" - 50 автомобилей.

В ПП "Вилок" на границе с Венгрией в очереди стоят 20 автомобилей, в ПП "Порубное" на границе с Румынией – 70 транспортных средств.

На границе со Словакией очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто граница очередь Польша
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