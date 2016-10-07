На границе с Польшей в очередях стоит более тысячи автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".
Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" - 250 автомобилей, "Рава-Русская" - 200, "Ягодин авто" - 150, "Устилуг" - 120.
В ПП "Угринов" - 110 транспортных средств, в ПП "Шегини" - 70, "Грушев" - 60, "Смильница" - 50 автомобилей.
В ПП "Вилок" на границе с Венгрией в очереди стоят 20 автомобилей, в ПП "Порубное" на границе с Румынией – 70 транспортных средств.
На границе со Словакией очередей нет.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA