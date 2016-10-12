На границе с Польшей в очередях стоит более 600 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Ягодин авто" и "Устилуг".
Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодин авто" – 180 автомобилей, "Устилуг" – 150, "Угринов" – 120.
В пункте пропуска "Смильница" – 50 транспортных средств, в ПП "Краковец" – 40, в ПП "Рава-Русская" – 40, в ПП "Шегини" –30. В ПП "Грушев" очередей нет.
На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.
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