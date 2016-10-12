На границе с Польшей в очередях стоит более 600 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Ягодин авто" и "Устилуг".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Ягодин авто" – 180 автомобилей

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра среды, 12 октября, ожидали оформления 610 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодин авто" – 180 автомобилей, "Устилуг" – 150, "Угринов" – 120.

В пункте пропуска "Смильница" – 50 транспортных средств, в ПП "Краковец" – 40, в ПП "Рава-Русская" – 40, в ПП "Шегини" –30. В ПП "Грушев" очередей нет.

На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.