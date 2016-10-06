На границе с Польшей в очередях стоит 820 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Ягодин авто" и "Устилуг".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устылуг" – 300 автомобилей

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра четверга, 6 октября, ожидали оформления 820 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в ПП "Устылуг" - 300 автомобилей, "Ягодын авто" - 150, "Угрынов"- 120 и "Рава-Русская"- 100 транспортных средств.

В ПП "Грушев" ожидали оформления 80 автомобилей, в ПП Краковец"- 50, в ПП "Шегини"- 20 автомобилей.

Также в ПП "Порубное" не границе с Румынией в очереди стояли 90 автомобилей.

Сообщается, что нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины с Словакией и Венгрией.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.