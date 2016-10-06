На границе с Польшей в очередях стоит 820 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Ягодин авто" и "Устилуг".
Самые крупные очереди зафиксированы в ПП "Устылуг" - 300 автомобилей, "Ягодын авто" - 150, "Угрынов"- 120 и "Рава-Русская"- 100 транспортных средств.
В ПП "Грушев" ожидали оформления 80 автомобилей, в ПП Краковец"- 50, в ПП "Шегини"- 20 автомобилей.
Также в ПП "Порубное" не границе с Румынией в очереди стояли 90 автомобилей.
Сообщается, что нет очередей в пунктах пропуска на границе Украины с Словакией и Венгрией.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA