На границе с Польшей протестующие заблокировали два пункта пропуска

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Митингующие добиваются увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств с иностранной регистрацией.

На границе Украины с Польшей на пунктах пропуска "Шегини" и "Ягодин" владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дорогу. Протесувальники проводят свою акцию на пешеходном переходе за двести метров от пунктов пропуска.

"Владельцы автомобилей организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств иностранной регистрации на территории Украины, а также упростить правила при растаможивании автомобилей", - говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Из-за протестов пограничники советуют избегать эти пункты пропуска.

Согласно правилам, украинцы, которые купили авто в ЕС и не изменили регистрацию, должны пересекать границу каждые пять дней.

На месте находятся представители Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.

Напомним, что 4 июля Польша приостановила действие правил малого пограничного движения с Украиной. В связи с этим граждане Украины, которые пересекали границу с Польшей по специальным разрешениям в рамках малого приграничного движения, смогут пересечь границу только на общих основаниях и документах, определенных польской стороной (паспортные документы и виза). Данные ограничения вызвали протесты: несколько сотен жителей блокировали трассы к пунктам пропуска "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская".