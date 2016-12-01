На границе с Польшей произошла перестрелка мобильной группы с контрабандистами

Нарушители пытались пересечь границу на четырех автобусах с контрабандой.

Автобус контрабандистов совершил наезд на бойца "таможенной сотни" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Возле пункта пропуска Шегини таможенного поста Мостиска во Львовской области произошла перестрелка между контрабандистами и сводной мобильной группой по

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook вечером в четверг, 1 декабря, злоумышленники пытались пересечь границу на четырех микроавтобусах с контрабандой.

"Когда их разоблачили и пытались задержать, контрабандисты вызвали несколько десятков человек подмоги, которые начали потасовку, выбили окно автобуса и дали одному из водителей сбежать. При этом был сбит один из сотрудников "таможенной сотни", преградивший собой проезд", – уточнил министр.

Правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие. Им удалось задержать три из четырех автобусов.

Сбитого сотрудника госпитализировали. Ведутся следственные действия, оценивается стоимость задержанной контрабанды, а также рассматривается вопрос открытия уголовного производства против сотрудников таможни, которые, возможно, причастны к организации контрабанды.

Напомним, 13 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина о создании 20 сводных мобильных групп по предупреждению и выявлению нарушений на таможне. В их состав вошли представители Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Координация работы мобильных групп возложена на Межведомственный целевой центр при ГФС.

Подробнее о проектах реформивания таможни, а также о коррупционных рисках, которые возникают при ее функционировании в настоящее время, читаете в статье "Как (не) реформировать таможню" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".