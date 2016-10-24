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На границе с Польшей очереди из 780 автомобилей

24 октября в 09:17

На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет, сообщила Госпогранслужба.

Граница с Польшей
На границе с Польшей опять пробки
780 автомобилей стоят в очередях к пунктам пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 08:00 в понедельник, 24 октября, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы. 

Так, в "Угринов" оформления ожидают 120 автомобилей, в ПП "Ягодин авто" – 100 Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" – 350 и "Ягодин-авто" - 100 автомобилей. В ПП "Угринов" стоят 120 автомобилей, "Краковец" - 30, "Грушев", - 20, "Рава-Русская" - 30, "Шегини" - 70, "Смильница" - 60. 

На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто очередь Госпогранслужба Румыния Польша Венгрия
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