На границе с Польшей очереди из 780 автомобилей

На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет, сообщила Госпогранслужба.

На границе с Польшей опять пробки

780 автомобилей стоят в очередях к пунктам пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 08:00 в понедельник, 24 октября, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, в "Угринов" оформления ожидают 120 автомобилей, в ПП "Ягодин авто" – 100 Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" – 350 и "Ягодин-авто" - 100 автомобилей. В ПП "Угринов" стоят 120 автомобилей, "Краковец" - 30, "Грушев", - 20, "Рава-Русская" - 30, "Шегини" - 70, "Смильница" - 60.

На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.