На границе с Польшей исчезли автомобильные очереди

В последние недели на этом участке были регулярные заторы.

На польском участке границы больше нет очередей автомобилей Государственная фискальная служба

По состоянию на утро 1 ноября на украинско-польской границе исчезли автомобильные очереди, сообщает западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

По данным службы, на словацком, венгерском, румынском и молдовских направлениях границы очередей также не зафиксировано.

31 октября на украино-польском участке границы в очередях стояло 250 автомобилей.

Как сообщалось, в пятницу 28 октября на границе с Польшей была зафиксирована очередь из 1220 автомобилей. Самые большие задержки наблюдались в ПП "Рава-Русская" – 300, "Устилуг" – 220, "Краковец" – 200 автомобилей.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.