На границе с Крымом обесточат КП, возможны очереди

Проблемы могут возникнуть на КПВВ "Каланчак" и "Чаплынка"

На границе с Крымом возможны очереди Крым.Реалии

На административной границе Украины с оккупированным Крымом 12 – 27 октября будут отключать электроэнергию на контрольных пунктах въезда и выезда "Каланчак" и "Чаплынка". В этой связи на КПВВ могут возникать очереди, сообщил "Укринформ" со ссылкой на Херсонскую таможню.

На таможне сообщили, что отключения будут проводиться в связи с ремонтом электросетей, однако о таких планах "Херсоноблэнерго" сообщило внезапно, поэтому и возможны очереди.

В связи с этим гражданам советуют в указанные дни с 9-00 до 16-30 пересекать границу с Крымом на КПВВ "Чонгар" в Геническом районе Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о возможности упрощения процедуры пересечения админграницы Украины с оккупированным Крымом.