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На горе Карачун открыли восстановленную телевышку

5 декабря в 16:56

После установки всех передатчиков, вся контролируемая и оккупированная территория Донецкой области будет перекрыта сигналом украинских теле- и радиоканалов.

Карачун
По словам президента, после запуска вышки на Карачуне площадь покрытия будет увеличена в десятки раз

На горе Карачун возле Славянска Донецкой области открыли восстановленную телевизионную вышку, которую террористы "ДНР" разрушили летом 2014 года, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сейчас работаем над восстановлением мощностей передачи, одна из которых будет в Покровске", - написал глава Донецкой ОГА в Facebook.

Жебривский также отметил, что после установки всех передатчиков, вся контролируемая и оккупированная территория Донецкой области будет перекрыта сигналом украинских теле и радиоканалов.

"Это очень важно в условиях гибридной войны, которая ведется против Украины. После того, как вещание будет запущено с этой вышки, мы можем говорить, что площадь покрытия будет увеличена в десятки раз", - сказал на открытии телевышки президент Украины Петр Порошенко.

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Ранее заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что новая телевышка на горе Карачун у Славянска распространить украинское вещание на оккупированный Донецк, сообщил.

Напомним, что летом 2016 года на горе Карачун под Славянском Донецкой области начались работы по восстановлению фундамента для телевышки, уничтоженной во время боевых действий в июне 2014 года. Тогда это лишило украинского эфирного вещания значительную территорию Донецкой области.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Карачун территория открытие телевышка
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