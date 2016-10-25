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На фоне конфликта с Луценко Горбатюк ушел на больничный и заговорил об увольнении

25 октября в 23:19

В Департаменте спецрасследований оставили дела по преступлениям против участников Евромайдана.

Сергей Горбатюк
Горбатюк недоволен передачей дел против Януковича новому департаменту ГПУ
Сайт Генеральной прокуратуры
Начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк на фоне конфликта с генпрокурором Юрием Луценко и кадровой реорганизации в ведомстве ушел на больничный, сообщает ТСН.

По словам Горбатюка, новосозданному Управлению по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями передали все уголовные производства, связанные с экономическими преступлениями экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Преступления против участников Революции Достоинства поручили дорасследовать Департаменту спецрасследований.

"Сейчас уже решено, что Майдан остается…Поэтому я сделал вывод, что все вопросы, давление на меня связано с необходимостью принятия каких-то решений по экономике", – заявил Горбатюк.

Критику в свой адрес глава департамента назвал беспочвенной, заверив, что добился уже десятков обвинительных актов и мог бы добиться больше, если бы не противодействие руководства ГПУ. Он также заявил журналистам, что увольнение его не пугает.

"Пусть меня увольняют. У меня здоровья нет. Я переживаю за дела здесь. Посмотрите отчет, сколько сделано. После того я еще буду доказывать всяким лжецам, что я плохо работаю", – высказался Горбатюк.

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Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Генпрокурор Юрий Луценко в связи с этим заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Ранее Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По материалам: ТСН
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Тэги ГПУ Луценко прокуратура Горбатюк Янукович
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