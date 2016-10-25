На фоне конфликта с Луценко Горбатюк ушел на больничный и заговорил об увольнении

В Департаменте спецрасследований оставили дела по преступлениям против участников Евромайдана.

Горбатюк недоволен передачей дел против Януковича новому департаменту ГПУ Сайт Генеральной прокуратуры

Начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украинына фоне конфликта с генпрокурором Юрием Луценко и кадровой реорганизации в ведомстве ушел на больничный, сообщает ТСН

По словам Горбатюка, новосозданному Управлению по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями передали все уголовные производства, связанные с экономическими преступлениями экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Преступления против участников Революции Достоинства поручили дорасследовать Департаменту спецрасследований.

"Сейчас уже решено, что Майдан остается…Поэтому я сделал вывод, что все вопросы, давление на меня связано с необходимостью принятия каких-то решений по экономике", – заявил Горбатюк.

Критику в свой адрес глава департамента назвал беспочвенной, заверив, что добился уже десятков обвинительных актов и мог бы добиться больше, если бы не противодействие руководства ГПУ. Он также заявил журналистам, что увольнение его не пугает.

"Пусть меня увольняют. У меня здоровья нет. Я переживаю за дела здесь. Посмотрите отчет, сколько сделано. После того я еще буду доказывать всяким лжецам, что я плохо работаю", – высказался Горбатюк.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Генпрокурор Юрий Луценко в связи с этим заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Ранее Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.