На этой неделе в Украину вернется весна

Холодный воздух будет постепенно отступать в восточном направлении, а с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 13-18° тепла.
В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла.
В среду, 26 апреля, в большинстве районов западных, днем и в Житомирской области дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/.
Температура на Левобережье ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; на остальной территории ночью 4-9°, днем 16-21°, на крайнем западе страны 11-16°.
В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 18-20°.
Напомним, что в начале апреля в Киеве было зафиксировано шесть температурных рекордов. В частности, 2 апреля, в столице температура после полудня поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года.
Однако после 12 апреля в Украине резко похолодало, а в южных, центральных и восточных областях выпал снег.
По данным Укргидрометцентра, в 12:00 24 апреля в Киеве температура воздуха была всего 8,2° тепла.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,