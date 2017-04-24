На этой неделе в Украину вернется весна

Холодный воздух будет постепенно отступать в восточном направлении, а с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса.

После двух недель холодной погоды и снега в Украину возвращается весеннее тепло Василий Артюшенко, ZN.UA

Во вторник, 25 апреля, в Украине без осадков, только ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь, сообщает

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 13-18° тепла.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла.

В среду, 26 апреля, в большинстве районов западных, днем и в Житомирской области дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/.

Температура на Левобережье ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; на остальной территории ночью 4-9°, днем 16-21°, на крайнем западе страны 11-16°.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 18-20°.

Напомним, что в начале апреля в Киеве было зафиксировано шесть температурных рекордов. В частности, 2 апреля, в столице температура после полудня поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года.

Однако после 12 апреля в Украине резко похолодало, а в южных, центральных и восточных областях выпал снег.

По данным Укргидрометцентра, в 12:00 24 апреля в Киеве температура воздуха была всего 8,2° тепла.