На этой неделе в Брюсселе обсудят нидерландские предложения по ассоциации Украины с ЕС – СМИ

Нидерланды подготовили шесть предложений, которые разблокируют ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Европейские дипломаты неформально обсудят перспективы ратификации Соглашения об ассоциации

Первый этап неформальных переговоров между европейскими дипломатами по поводу предложений Нидерландов относительно ратификациисостоится уже на этой неделе, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Как отметил журналист в Twitter, в Амстердаме подготовили 6 предложений по ратификации Соглашения об ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начались переговоры по поводу декларации, предложенной Нидерландами для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Документ, предложенный прьмер-министром Нидерландов Марком Рютте, содержит положения о том, что Соглашение об ассоциации не является начальным этапом в процессе вступления Украины в ЕС, а также не связано с финансовой поддержкой Киева и открытием европейского рынка труда для украинцев.

1st informal talks between diplomats on the 6 proposals by #Netherlands on ratifying #Ukraine AA/DCFTA should start this week in Brussels — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 листопада 2016 р.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".