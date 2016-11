На этой неделе в Брюсселе обсудят нидерландские предложения по ассоциации Украины с ЕС – СМИ

Первый этап неформальных переговоров между европейскими дипломатами по поводу предложений Нидерландов относительно ратификациисостоится уже на этой неделе, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Как отметил журналист в Twitter, в Амстердаме подготовили 6 предложений по ратификации Соглашения об ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начались переговоры по поводу декларации, предложенной Нидерландами для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Документ, предложенный прьмер-министром Нидерландов Марком Рютте, содержит положения о том, что Соглашение об ассоциации не является начальным этапом в процессе вступления Украины в ЕС, а также не связано с финансовой поддержкой Киева и открытием европейского рынка труда для украинцев.

