На Дунае столкнулись два судна "Украинского Дунайского пароходства"

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В данный момент инцидент расследуют представители венгерской власти.

На Дунае столкнулись два украинских судна Украинское Дунайское пароходство

На реке Дунай, в территориальных водах, столкнулись два судна Украинского дунайского пароходства.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию УДП, столкновение произошло в пятницу, 5 мая, на 1730 км реки Дунай.

"При расхождении теплоход "Иркутск" левым бортом (секции УДП-442) его каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдова", – сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в результате инцидента жертв нет, и суда не потеряли мореходных свойств. Загрязнения окружающей среды и водотечности корпусов также нет.

В данный момент инцидент расследуют представители венгерской власти. В УДП также отметили, что согласно "Инструкциии по действиям должностных лиц в аварийных ситуациях", с момента получения информации о ЧП в пароходстве функционирует аварийный штаб. Штаб координирует действия по минимизации возможных потерь, обеспечения завершения рейса теплохода "Молдова", а также ремонта судна и секции УДП-442. Теплоход "Молдова", тем временем, выполняет экскурсионную программу рейса в штатном режиме.

Украинское Дунайское пароходство является национальным перевозчиком грузов и пассажиров в Дунайском бассейне, и выступает одним из крупнейших транспортных предприятий в Европе.

Ранее народный депутат Роман Семенуха в своей статье для ZN.UA писал, что к настоящему моменту украинский речной торговый флот насчитывает всего 635 единиц малотоннажных судов, что составляет всего 22% от их количества в 1990 году.

Подробнее о состоянии сферы речных перевозок в Украине читайте в статье Романа Семенухи "Речной транспорт Украины: выйдем на воду или сядем на мель?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".