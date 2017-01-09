На Дунае парализовано судовое движение из-за понижения температуры

Река почти полностью покрылась льдом.

По Дунаю из-за льда не ходят суда

В связи с резким похолоданием и понижением температуры воды на Дунае сложилась ледовая обстановка, движение флота парализовано практически на всем протяжении реки, сообщила компания "Украинское дунайское пароходство."

"По состоянию на 8 января суда "УДП" на венгерском, сербском и болгарском участках движутся в порты-убежища, где смогут быть обеспечены связью с берегом и диспетчерской пароходства, а также водой и необходимым снабжением". – отмечают в компании.

По последним данным, на австрийском участке льда пока нет. На венгерском участке – ледоход 50%, на сербском участке образование рыхлого льда до 50%, на болгарском – до 100%.

"В районе Рени и Измаила наблюдается снежура (скопление снега на воде) до 80%.

В связи с прогнозируемым резким похолоданием в ближайшее время можно ожидать усиление ледовой обстановки, на украинском участке возможно усиление ледохода и появление заберегов (полос ледяного покрова вдоль берегов)", - отмечают в компании.

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