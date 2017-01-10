На дорогах Украины за сутки травмировалось 75 человек, один погиб

Из-за непогоды критический уровень аварийности сохраняется в пяти областях Украины, высокий - в трех.

В нескольких областях страны из-за непогоды сохраняется высокий уровень аварийности bigmir.net

В связи со, на дорогах страны за минувшие сутки, 9 января, пострадали 75 человек, один человек погиб, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"За сутки, 9 января, в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины пострадало 75 граждан, из них одно лицо погибло", - отмечается в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Уровень аварийности достиг критической отметки в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях. Высокий уровень аварийности сохраняется во Львовской, Закарпатской и Киевской областях. Движение автотранспорта ограничено в Одесской области и на трассах М-13 (Кировоград – Платоново), М-15 (Одесса – Рени) и М-16 (Одесса – Кучурган).

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил о том, что минимальная температура воздуха в течение 6-9 января в западных и северных областях будет достигать 14-19 градусов ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатском регионе ниже 20 градусов.

По его словам, 9 января наиболее холодная погода сохранится в западных областях, с такими значениями температуры: от -14° до -19°. "А в последующие дни мы ожидаем постепенного повышения температуры", – сказал Кульбида.