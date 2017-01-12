На дорогах Украины за сутки травмировалось 59 человек, трое погибли

Из-за непогоды критический уровень аварийности сохраняется в семи областях Украины, высокий - в шести.

В 13 областях страны сохраняются сложные погодные условия

В связи со, на дорогах страны за минувшие сутки, 11 января, пострадали 59 человек, три человека погибли, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"За сутки, 11 января, в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло трое и травмированы 59 граждан", - отмечается в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Уровень аварийности достиг критической отметки в семи областях страны: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой. Высокий уровень аварийности сохраняется в шести областях Украины: Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской. Движение автотранспорта ограничено на трассах М-13 (Кировоград – Платоново) и М-15 (Одесса – Рени).

Ранее начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко сообщила о том, что в Украине ожидается постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января.

По ее словам, к выходным ожидается повышение температуры. В западных областях температура воздуха останется на уровне 7-12 градусов мороза, на остальной территории температура будет колебаться в пределах -2 – +1 градусов. "Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.