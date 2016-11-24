На донецком направлении боевики обстреляли позиции сил АТО из 120 и 82-мм минометов и БМП

На луганском направлении боевики открывали огонь из 120 и 82 мм минометов, БМП, работал снайпер.

По Новотроицкому, Марьинке и Павлополю огонь вел снайпер боевиков ДАН

Боевики за минувшие сутки 48 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, интенсивно применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, сообщает в четверг, 24 ноября, пресс-центр АТО.

Из минометов и гранатометов оккупанты вели огонь по Марьинке, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногоровке и Талаковке. По Новотроицкому, Марьинке и Павлополю огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе Авдеевки, Зайцевого и Луганского.

На луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку, Новоалександровку, Крымское и Троицкое из 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. По Новоалександровке работал снайпер.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".