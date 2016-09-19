На донецком направлении боевики обстреливали силы АТО с применением гранатометов и пулеметов

На мариупольском и донецком направлениях боевики применили дальнобойные винтовки.

На мариупольском и донецком направлениях боевики применили дальнобойные винтовки ДАН

Незаконные вооруженные формирования за воскресенье, 18 сентября, 18 раз обстреляли позиции сил АТО, сообщает утром в понедельник пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении зафиксировано три нарушения "режима тишины". Согласно сообщению, боевики предпринимали вооруженные провокации в районе Новоалександровки и Новозвановки, ведя беспокоящий огонь из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении зафиксировано девять нарушений "режима тишины". Боевики обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Павлополя и Старогнатовки.

На донецком направлении зафиксировано шесть нарушений "режима тишины". Наибольшее количество обстрелов со стороны боевиков пришлось на Авдеевскую промзону – там боевики обстреливали силы АТО с применением гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также, по Верхнеторецкому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Как сообщается, на мариупольском и донецком направлениях боевики применили дальнобойные винтовки. Так, незаконные вооруженные формирования использовали снайперские группы в районе Марьинки и Авдеевки.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки было зафиксировано пролет три БПЛА.

Ранее сообщалось, что террористы усилили обстрелы авдеевской промзоны.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.