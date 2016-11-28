На должности судей Верховного суда претендуют 1400 человек

Высшая квалификационная комиссия судей определит, все ли кандидаты отвечают требованиям.

Конкурс в Верховный суд - 10 человек на кресло zib.com.ua

Заявки для участия в конкурсе на должности судейподали более 1,4 тыс. человек, в том числе 17 из 21 действующих судей данного суда, сообщил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

"В пятницу был последний день приема электронных заявлений от тех, кто желает принять участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Верховного суда Украины... по состоянию на пятницу таких желающих оказалось 1 тыс. 436", - сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Романюка, теперь Высшая квалификационная комиссия Украины должна оценить претендентов на должности судей на предмет того, отвечают ли они требованиям конкурса, а до 9 декабря претенденты должны подать необходимый пакет документов.

7 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном суде Украины. Из них 30 должностей — в Кассационном административном суде, 30 – в Кассационном суде, 30 – в уголовном Кассационном суде и еще 30 – в Кассационном гражданском суде.

Согласно изменениям в Конституцию в части правосудия, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года, высшим судом Украины должен стать созданный заново Верховный суд. При этом Высший хозяйственный, Высший административный и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел ликвидируются.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".