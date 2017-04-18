На должность главного люстратора Минюста претендуют шесть человек

После двух неудачных попыток найти главного люстратора в январе и марте в Минюсте решили провести еще один конкурс.

Минюст проводит третий конкурс на должность главного люстратора Министерство юстиции Украины

Документы для участия в третьем конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины подали шесть человек.

Как сообщается на сайте Минюста, документы подали: помощник народного депутата из фракции "Народный фронт" Валерия Бабенко Назар Крупчак, и.о. главы люстрационного департамента Минюста Анастасия Задорожная, прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры Сергей Варич, главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Рева, адвокат (Совет адвокатов Киева), директор ООО "Служба безопасности Шериф" Петр Маслянчук, доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ Лилия Ермоленко-Князева.

Конкурс пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года и будет состоять из трех этапов: письменного тестирования, решения ситуационных заданий и собеседования.

21 ноября 2016 года председатель департамента по вопросам Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко объявила о решении уйти в отставку.

В январе Министерство юстиции Украины не смогло выбрать главу департамента по вопросам люстрации и объявило о проведении повторного конкурса. В начале марта проходил повторный конкурс, однако на нем также не смогли выбрать победителя.

17 марта Министерство юстиции объявило третий конкурс на должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей, назначив исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анастасию Задорожную.