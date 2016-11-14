На четвертый энергоблок ЧАЭС начали надвигать арку нового укрытия

Стальную конструкцию весом в 36 тысяч тонн передвигают с помощью 224 гидравлических домкратов.

На ЧАЭС начали монтировать арку нового "саркофага" для разрушенного энергоблока Facebook/Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

В Чернобыльской зоне отчуждения начался процесс надвижения в штатное положения арки нового безопасного конфайнмента, который защитит окружающую среду от радиоактивных отходов поврежденного энергоблока

"В данный момент эта конструкция надвигается в штатное положение над 4-м энергоблоком ЧАЭС, который был разрушен во время аварии 30 лет назад. Надвижение началось в 14:15. Огромная стальная конструкция уже переместилась на 6 метров. После анализа начального этапа движения, процесс надвижения продолжится и должен будет завершиться в ближайшие дни", – сообщает пресс-служба государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС".

Указывается, что конструкцию арки, длинной 165 метров, высотой в 110 метров и общей массой в 36 200 тонн передвигают при помощи 224 гидравлических домкратов, что позволяет перемещать арку на 60 см за один цикл. Предусматривается, что весь процесс займет до 4 дней, с общим временем беспрерывного движения примерно в 33 часа.

Напомним, в начале октября компания "Укрэнергомонтаж", которая входит в состав корпорации "Укрбуд", завершила строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС. Работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки. В частности, строители укрепили все стены и перекрытия ЧАЭС, а также построили с двух сторон машинного зала две новые железобетонные стены высотой 37 метров, шириной 40 сантиметров и протяженностью 50 метров.

Сооружением нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, занимается консорциум "Новарка", возглавляемый французскими компаниями.

На завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) международные доноры собрали почти 800 млн евро.

Ранее глава общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основатель Чернобыльского института исследований и развития Виталий Демьянюк заявил, что украинская власть должна начать проработку вариантов окончательного решения проблемы четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Подробнее о перспективах развития Чернобыльской зоны отчуждения читайте в интервью Аллы Еременко с Виталием Демьянюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".