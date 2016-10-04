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На Чернобыльской АЭС завершили строительство ограждающего контура

4 октября в 12:20

Возведенные стены вместе с Аркой образуют новый безопасный конфайнмент, который защитит от радиации на ближайшие сто лет.

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чернобыльская аэс < >
Фото Укрбуд

Компания "Укрэнергомонтаж", которая входит в состав корпорации "Укрбуд", завершила строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба корпорации, работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки. В частности, строители укрепили все стены и перекрытия ЧАЭС, а также построили с двух сторон машинного зала две новые железобетонные стены высотой 37 метров, шириной 40 сантиметров и протяженностью 50 метров.

Прежде чем строить новые стены, строителям пришлось освободить ЧАЭС от "мусора", лежавшего там 30 лет. В начале строительства работники "Укрбуда" демонтировали десятки тонн технологического оборудования и металлоконструкций, а также вручную отбили и вывезли сотни кубометров аварийного бетона, залитого еще в ходе ликвидации аварии в апреле 1986 года. Только после этого они смогли приступить к заливке нового фундамента – четырех плит шириной 12 метров и глубиной 4 метра. А уже на них построили стены, которые закроют Арку с двух сторон после ее надвижки на станцию. В целом на эти работы ушло 10,5 тысяч кубометров бетона и около полутора тысяч тонн арматуры.

Окончательно завершить проект строительства нового безопасного конфайнмента планируется до конца ноября 2016 года. А год спустя новое укрытие будет введено в эксплуатацию, после чего внутри начнется демонтаж нестабильных конструкций и извлечение топливосодержащих масс.

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Напомним, что сооружением нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, занимается консорциум "Новарка", возглавляемый французскими компаниями.

На завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) международные доноры собрали почти 800 млн евро.

По материалам: ZN.UA
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Тэги строители Чернобыль АЭС ЧАЭС
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