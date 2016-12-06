На Центральном киевском вокзале состоится музыкальный флеш-моб по случаю дня ВСУ

Хор "Крещатик" исполнит для жителей и гостей столицы несколько песен из своего репертуара.

Для украинских военных проведут патриотичный флеш-моб Пресс-центр АТО/Facebook

Академический камерный хор "Крещатик", совместно с общественными организациями ветеранов АТО, проведет на Центральном киевском железнодорожном вокзале песенный флеш-моб по случаю

Как сообщает пресс-служба Киевской КГГА, мероприятие состоится 6 декабря, в 14:00, и станет настоящей неожиданностью для жителей и гостей столицы.

"В ходе флеш-моба будут исполнены наполненные энергией и эмоциями произведения из репертуара хора "Украина вставай" - автор Маргарита Дитрих, "Uprising" - аранж. В. Бондаренко, "Все будет хорошо" и "Обними" - обе аранж. П. Стуца", – указывается в сообщении.

С поздравлениями на флеш-мобе выступят глава Совета организации ветеранов АТО Солменского района Киева Игорь Скопенко и композитор Маргарита Дитрих.

Напомним, 6 декабря в Украине ежегодно отмечается День Вооруженных Сил - в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Вооруженные Силы Украины состоят из сухопутных войск, воздушных и военно-морских сил. Помимо основных родов войск, в состав ВСУ входят внутренние войска, Государственная пограничная служба