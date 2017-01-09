На борьбу со снегом в Киеве вышли 60 бригад с лопатами и 270 тракторов

Снегопад в Киеве продолжается. Коммунальщики вышли на борьбу с погодным бедствием.

Снег в Киеве убирают как лопатами, так и тракторами Киевавтодор

В уборке снега в Киеве задействовано почти 60 бригад ручной уборки и свыше 270 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"Сейчас особое внимание уделяется надлежащей уборке подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестницам , тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации, ведь пешеходы заслуживают комфортных условий передвижения не меньше водителей", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Работы по очистке улично-дорожной сети города от снега продолжаются, добавили в пресс-службе.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, минимальная температура воздуха в течение 6-9 января в западных и северных областях будет достигать 14-19 градусов ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатском регионе ниже 20 градусов.

По его словам, 9 января наиболее холодная погода сохранится в западных областях, с такими значениями температуры: от -14° до -19°. "А в последующие дни мы ожидаем постепенного повышения температуры", – сказал Кульбида.

9 января прогнозируется в центральных областях снег, в восточных - снег с дождем. В западных областях снег, местами метели. Температура воздуха 7-12 градусов мороза.