На автодорогах Украины сняли все ограничения

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Движение разрешено по всем автодорогам, хотя в Карпатах остается значительный уровень лавинной опасности.

Автомобилям разрешили движение по всем дорогам ГСЧС / Facebook

По состоянию на утро 15 января все ограничения на движение транспортных средств насняты, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке автотранспорта из снежных заносов на территории Украины привлечено 866 единиц техники и 1 тыс. 639 человек.

По данным Укргидрометцентра, 15 января на дорогах страны гололедица; ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщила, что в Украине ожидается постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января. "Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.