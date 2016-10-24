На 91 году жизни умер украинский экономист и меценат Богдан Гаврилишин

Последние минуты своей жизни Богдан Гаврилишин провел в кругу семьи в своей квартире в Киеве.

Недавно Богдан Гаврилишин отметил свое 90-летие 1tv.com.ua

Украинского-канадско-швейцарьский экономист, профессор, благотворитель и общественный деятель Богдан Дмитриевич Гаврилишин ушел из жизни в понедельник, 24 октября. Об этом сообщил Благотворительный фонд его имени в Facebook.

"24 октября в 5 утра в 90-летнем возрасте ушел из жизни выдающийся украинско-канадско-швейцарский экономист, профессор, благотворитель и общественный деятель Богдан Дмитриевич Гаврилишин. Последние минуты своей жизни Богдан Дмитриевич провел в кругу семьи в своей квартире в Киеве", - сказано в сообщении.

Богдан Дмитриевич Гаврилишин родился 19 октября 1926 года в с. Коропец Тернопольской области. Получил диплом магистра по специальности "инженер-механик" в Университете Торонто, MBA в МИМ-Женева, звание доктора экономики и общественных наук в Женевском университете. На протяжении 18 лет возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве. Член Римского клуба, член Мировой академии искусства и науки, член Международной академии менеджмента, почетный доктор в семи университетах Канады и Украины, консультант государств и международных компаний, модератор и председатель многочисленных международных научных конференций и семинаров в 89 странах мира.

Гаврилишин создал Международный центр перспективных исследований, Международный институт менеджмента в Индии, после – в Украине. Был соучредителем Европейского форума по менеджменту в Давосе (сейчас Всемирный экономический форум). Кроме того, был консультантом компаний General Electric, IBM, Unilever, Phillips, советником нескольких стран.

Был советником первого президента Украины, четырех председателей Верховной Рады и трех премьер-министров, председателем Консультативно-совещательного совета при Президиуме Верховной Рады Украины. Инициировал создание ряда молодежных организаций в Украине, был активным членом Всеукраинской скаутской организации "Пласт". Возглавлял "Фонд Богдана Гаврилишина" в Киеве и фонд "Возрождение" в Женеве.

Гаврилишин - автор книг "Указатели в будущее. К более эффективным обществам" (1980) и "Остаюсь украинцем" (2011).

Богдан Гаврилишин - выдающийся экономист, член Римского клуба, один из основателей международного экономического форума в Давосе, многолетний руководитель Международного института менеджмента в Женеве, наставник и советник президентов и премьер-министров многих стран, пожизненный пластун. В статье "Остался украинцем" на страницах газеты "Зеркало недели. Украина", говорилось, что десятилетиями Гаврилишин приобретал опыт, который мечтал применить в Украине. Когда распался Советский Cоюз, профессор Гаврилишин отошел от руководства Международным институтом менеджмента в Женеве, чтобы помочь независимой Украине использовать возможности, открывшиеся перед молодым государством. Раньше он консультировал руководителей многих государств, как направлять экономические процессы в правильное русло, и это удавалось.

За значительный вклад в развитие Украины по случаю 90-летия был награжден орденом Свободы от президента Украины и орденом Святого Николая Чудотворца от Патриархата УПЦ (КП).