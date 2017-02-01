По данным Минсоцполитики, это не сделает Пенсионный фонд бездефицитным.

МВФ хочет повысить пенсионный возраст в Украине - Рева Наталья Шевченко, ZN.UA

Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине, заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne.

"В перспективе на 10 лет мы можем за счет четкого установления зависимости права на пенсию и возможности ее получить в нормальном размере от того сколько ты заплатил и как долго... это даст большой экономический эффект для Пенсионного фонда. Но, я не знаю, по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст", - сказал министр.

По его словам, по расчетам правительства, повышение пенсионного возраста не решит вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины.

"Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда", - добавил Рева, подчеркнув, что переговоры с МВФ по вопросу пенсионной реформы идут довольно сложно.

Как заявила ранее заместитель министра финансов Оксана Маркарова, Международный валютный фонд не требует поднятия пенсионного возраста для Украины.

"МВФ не требует поднятия пенсионного возраста в Украине. Есть требование сбалансировать Пенсионный фонд. Конечно, это можно сделать с помощью поднятия возраста, но это не единственный путь. Для сбалансирования можно сделать всех плательщиками Пенсионного фонда", - заявила Маркарова