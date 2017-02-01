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МВФ настаивает на повышении в Украине пенсионного возраста – Рева 5

1 февраля в 00:41

По данным Минсоцполитики, это не сделает Пенсионный фонд бездефицитным.   

пенсия
МВФ хочет повысить пенсионный возраст в Украине - Рева
Наталья Шевченко, ZN.UA
Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине, заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne. 

"В перспективе на 10 лет мы можем за счет четкого установления зависимости права на пенсию и возможности ее получить в нормальном размере от того сколько ты заплатил и как долго... это даст большой экономический эффект для Пенсионного фонда. Но, я не знаю, по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст", - сказал министр. 

По его словам, по расчетам правительства, повышение пенсионного возраста не решит вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины. 

"Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда", - добавил Рева, подчеркнув, что переговоры с МВФ по вопросу пенсионной реформы идут довольно сложно. 

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Как заявила ранее заместитель министра финансов Оксана Маркарова, Международный валютный фонд не требует поднятия пенсионного возраста для  Украины. 

"МВФ не требует поднятия пенсионного возраста в Украине. Есть требование сбалансировать Пенсионный фонд. Конечно, это можно сделать с помощью поднятия возраста, но это не единственный путь. Для сбалансирования можно сделать всех плательщиками Пенсионного фонда", - заявила Маркарова 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги пенсии возраст фонд Украина Фонда министр пенсионный МВФ права валюта повышение существо дефицит
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5 комментариев
  • Александр Турчин Сегодня, 11:28 А МВФ не требует уменьшить количество дармоедов в ВР и понизить им зарплаты до уровня рядовых Украинцев?Судя по их декларациях они стали богаче пропорционально обнищания населения притом что некоторые вообще декларации не подали ! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Yury Shmadchenko Сегодня, 05:11 не МВФ настаивает . а барыгам мало. уже со всех щелей прет , щековыны пора подвязывать. пухнут бедные с голоду, от недоедания . особенно в кабмине и АП Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Yury Shmadchenko Сегодня, 05:11 не МВФ настаивает . а барыгам мало. уже со всех щелей прет , щековыны пора подвязывать. пухнут бедные с голоду, от недоедания . особенно в кабмине и АП Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vasil Bizhan Сегодня, 02:08 как уже [цензура] эти ревы и розетки, - дебилы , ни где и никогда не работавшие , чмыри сраные ... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Marsi Anin Сегодня, 02:03 Что они там курят? Так обеспечьте работой для начала и зарплатой по 3000$ и никто на пенсию не пойдет. Ответить Цитировать Пожаловаться
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