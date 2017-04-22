МВД задействует 16 тысяч сотрудников для обеспечения безопасности Евровидения

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Личный состав перевели на усиленный режим несения службы.

МВД задействует 16 тысяч своих сотрудников для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" В Киеве. Для этого привлекут людей из Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно, сооьщила пресс-служба МВД Украины.

В частности, в охране общественного порядка задействуют 3 тысячи бойцов Нацгвардии, но при необходимости будут привлекать и резервы.

А Госслужба по чрезвычайным ситуациям для быстрого реагирования привлечет вертолеты, чтобы застрять в "пробках".

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.