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Муженко призвал офицеров ВСУ активно реагировать на публичную критику в адрес армии

20 сентября в 13:43

Начальник генштаба хочет, чтобы украинские офицеры не боялись спорить с политиками и журналистами.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко
Муженко призвал украинских офицеров активнее защищаться от публичных нападок в свой адрес
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко призвал военнослужащих ВСУ немедленно реагировать на "необоснованные, некомпетентные и негативные высказывания" об украинской армии.

"Обращаюсь ко всем командирам (начальникам) и воинам Вооруженных сил Украины. Требую немедленно реагировать на необоснованные, некомпетентные и негативные высказывания о Вооруженных силах Украины некоторых политиков, народных депутатов Украины и журналистов. Они – слуги народа и его армии – а не наоборот", – написал он в Facebook.

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Он также призвал офицеров ВСУ "смело защищать свою достоинство и честь" от поношения со стороны кого бы то ни было.

Напомним, 2 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности озвучил выводы экспертов о причинах поражения ВСУ под Иловайском в августе 2014 года. По его словам, причинами сложившейся ситуации стали ошибки военного руководства и несоответствие фактических действий должностных лиц указанным требованиям и сложившейся оперативной обстановке

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ВСУ армия
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