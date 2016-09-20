Муженко призвал офицеров ВСУ активно реагировать на публичную критику в адрес армии

Начальник генштаба хочет, чтобы украинские офицеры не боялись спорить с политиками и журналистами.

Муженко призвал украинских офицеров активнее защищаться от публичных нападок в свой адрес

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко призвал военнослужащих ВСУ немедленно реагировать на "необоснованные, некомпетентные и негативные высказывания" об украинской армии.

"Обращаюсь ко всем командирам (начальникам) и воинам Вооруженных сил Украины. Требую немедленно реагировать на необоснованные, некомпетентные и негативные высказывания о Вооруженных силах Украины некоторых политиков, народных депутатов Украины и журналистов. Они – слуги народа и его армии – а не наоборот", – написал он в Facebook.

Он также призвал офицеров ВСУ "смело защищать свою достоинство и честь" от поношения со стороны кого бы то ни было.

Напомним, 2 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности озвучил выводы экспертов о причинах поражения ВСУ под Иловайском в августе 2014 года. По его словам, причинами сложившейся ситуации стали ошибки военного руководства и несоответствие фактических действий должностных лиц указанным требованиям и сложившейся оперативной обстановке