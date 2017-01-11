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Мужчина на снегоходе вне пункта пропуска прорвался через белорусско-украинскую границу

11 января в 14:26

У нарушителя изъяли лодку и охотничий нож.

граница
Пограничники задержали нарушителя, который пересек белорусско-украинскую границу на снегоходе вне пункта пропуска
dw.com

Вчера, 10 января, пограничники Украины и Беларуси задержали нарушителя, который пересек белорусско-украинскую границу на снегоходе вне пункта пропуска, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В результате слаженных действий и поисков вскоре пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции за несколько километров от границы, в зоне отчуждения, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина был на снегоходе, к которому на сани прицепил маломерную лодку", - говорится в сообщении 11 января.

В ГПСУ добавили, что во время выяснения обстоятельств было установлено, что 55-летний житель Славуты официально выехал на территорию Беларуси, а дальше решил незаконно переместить на территорию Украины снегоход и маломерное плавсредство, которые ему принадлежат.

На гражданина составлен протокол о нарушении государственной границы. Кроме снегохода и лодки у нарушителя изъяли охотничий нож, который он имел при себе.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина РФ, который находится в международном розыске Интерпола.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Венгрией произошла перестрелка между сотрудниками Государственной пограничной службы и контрабандистами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги граница Украина Беларусь
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