Музеи аннексированного Крыма подадут апелляцию на решение суда о возвращении Украине "золота скифов"

У представителей музеев есть несколько недель на обжалование решения. Все это время музейные экспонаты будут храниться в Нидерландах.

Музеи Крыма хотят оспорить решение о возвращении скифского золота в Украину

Заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова сообщила о желании крымских музеев подать апелляцию нао возвращении музейных экспонатов выставки "Крым – золотой остров в Черном море" в Украину.

"Новость из Амстердама. Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать апелляцию. Процессуально они (музеи) имеют несколько недель на то, чтобы "выразить" все свои "фе" решению первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты продолжат храниться в хранилищах музея Алларда Пирсона", - написала Джапарова на своей странице в Facebook.

Заместитель министра выразила заинтересованность в аргументации принятого решения сотрудниками музея.

"Интересно, что придумает защита оккупационной власти на следующем судебном заседании? Потому что изображать патриотов Украины представителям музеев второй раз не комильфо" - добавила она.

Напомним, 5 октября 2016 года в Окружном суде Амстердама началось судебное заседание по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона касательно возвращения украинской стороне так называемого "скифского золота", содержащегося в Нидерландах после аннексии Крымского полуострова.

Экспонаты Крымских музеев пребывали в Амстердаме в период аннексии Крыма Россией. После завершения выставки, нидерландская сторона отказалась вернуть экспонаты Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны музеев Крыма.

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в начале февраля 2014 года. Она была сформирована из коллекций пяти украинских музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. По окончании выставки 31 августа 2014 музей Алларда Пирсона решил оставить у себя крымскую часть коллекции до соответствующего решения суда.

23 января 2015 года в Амстердаме начался судебный процесс о возвращении золота скифов в Украину. Позиция Украины в процессе основана на том, что музеи никогда не были фактическими владельцами экспонатов и факт аннексии Крыма ничего не меняет.

Подробнее о ситуации вокруг вывезенных из крымских музеев археологических находок читайте в статье Натальи Михайловой "Крымское" золото в Амстердаме: политика vs археология".