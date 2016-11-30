"Моторолу" могли застрелить и затем взорвать – СМИ

Лифт взорвали, чтобы скрыть следы убийства и инсценировать работу "украинской ДРГ".
Этот вариант ликвидации боевика отражен в справке так называемого "экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) министерства внутренних дел" террористической группировки "ДНР". Документ опубликовало агентство "Укринформ" во вторник, 29 ноября.
В издании сообщили, что документ был извлечен из компьютера "ЭКЦ МВД ДНР" Светланы Шерстобитовой. Высокую вероятность подлинности справки подтвердил бывший сотрудник одной из украинских спецслужб, к котором обратились журналисты.
Согласно документу, на месте убийства террористов, в частности, были обнаружены четыре 9-мм пули, который прошли канал ствола, фрагменты трех-четрых мобильных телефонов, антенна от портативной радиостанции Motorola, оружие, патроны, гранаты и т.д.
Найденные на месте ликвидации "Моторолы" пули и другие предметы забрали сотрудники так называемых "военной прокуратуры" и "МГБ" "ДНР". Исследования найденных предметов не проводились.
Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.ZN.UA , Укринформ ,