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"Моторолу" могли застрелить и затем взорвать – СМИ

30 ноября в 01:11

Лифт взорвали, чтобы скрыть следы убийства и инсценировать работу "украинской ДРГ".

Моторола
На месте убийства Арсения Павлова нашли детали мобильных телефоном и антенну от портативной радиостанции Motorola
LifeNews
Российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола" и его охранник, вероятно, были застрелены, а затем их трупы взорвали в лифте жилого дома, чтобы сокрыть все аспекты преступления, инсценировав работу "украинских диверсантов".

Этот вариант ликвидации боевика отражен в справке  так называемого "экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) министерства внутренних дел" террористической группировки "ДНР". Документ опубликовало агентство "Укринформ" во вторник, 29 ноября.

В издании сообщили, что документ был извлечен из компьютера "ЭКЦ МВД ДНР" Светланы Шерстобитовой. Высокую вероятность подлинности справки подтвердил бывший сотрудник одной из украинских спецслужб, к котором обратились журналисты.

Согласно документу, на месте убийства террористов, в частности, были обнаружены четыре 9-мм пули, который прошли канал ствола, фрагменты трех-четрых мобильных телефонов, антенна от портативной радиостанции Motorola, оружие, патроны, гранаты и т.д.

Найденные на месте ликвидации "Моторолы" пули  и другие предметы забрали сотрудники так называемых "военной прокуратуры" и "МГБ" "ДНР". Исследования найденных предметов не проводились.

moto-1
Укринформ

moto-1
Укринформ

moto-1
Укринформ

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Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

По материалам: ZN.UA , Укринформ ,
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Тэги Моторола ДНР Донецк
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