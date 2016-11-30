"Моторолу" могли застрелить и затем взорвать – СМИ

Лифт взорвали, чтобы скрыть следы убийства и инсценировать работу "украинской ДРГ".

На месте убийства Арсения Павлова нашли детали мобильных телефоном и антенну от портативной радиостанции Motorola LifeNews

Российский террорист Арсений Павлов по кличкеи его охранник, вероятно, были застрелены, а затем их трупы взорвали в лифте жилого дома, чтобы сокрыть все аспекты преступления, инсценировав работу "украинских диверсантов".

Этот вариант ликвидации боевика отражен в справке так называемого "экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) министерства внутренних дел" террористической группировки "ДНР". Документ опубликовало агентство "Укринформ" во вторник, 29 ноября.

В издании сообщили, что документ был извлечен из компьютера "ЭКЦ МВД ДНР" Светланы Шерстобитовой. Высокую вероятность подлинности справки подтвердил бывший сотрудник одной из украинских спецслужб, к котором обратились журналисты.

Согласно документу, на месте убийства террористов, в частности, были обнаружены четыре 9-мм пули, который прошли канал ствола, фрагменты трех-четрых мобильных телефонов, антенна от портативной радиостанции Motorola, оружие, патроны, гранаты и т.д.

Найденные на месте ликвидации "Моторолы" пули и другие предметы забрали сотрудники так называемых "военной прокуратуры" и "МГБ" "ДНР". Исследования найденных предметов не проводились.

Укринформ

Укринформ

Укринформ

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.