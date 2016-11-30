Предупреждение об ответном ракетном ударе с российской стороны содержится в письме Министерства обороны РФ.

РФ угрожает Украине ответным ударом - источник

В случае поведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом. Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Как сообщают источники ZN.UA в Министерстве обороны Украины, в письме, датированном 26 ноября с.г., в частности, говорится, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет ответный удар по украинским пусковым установкам.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

В среду, 30 ноября, также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500". Это система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км). Также система предназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет.