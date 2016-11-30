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Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на проведение Украиной учений рядом с Крымом – источники 27

30 ноября в 09:25

Предупреждение об ответном ракетном ударе с российской стороны содержится в письме Министерства обороны РФ.

Ракета
РФ угрожает Украине ответным ударом - источник
В случае поведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом. Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ. 

Как сообщают источники ZN.UA в Министерстве обороны Украины, в письме, датированном 26 ноября с.г., в частности, говорится, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет ответный удар по украинским пусковым установкам

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.  

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявилчто Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.   

В среду, 30 ноября, также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500". Это система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км). Также система предназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ракета Россия Крым
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26 комментариев
  • Андрей Пригарницкий Сегодня, 10:25 Напугали ежа голой жопой! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 10:25 IKAO имеет расею вертеть на пую ! воздух над Крымом УКРАИНСКИЙ ! рашапитекам - сортириться !!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Вася Пупкин Сегодня, 10:25 Истерикой ватного быдла удовлетворён. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • ivavit67 Сегодня, 10:24 Та свiдомому бидлу не так сами стрельбы нужны, как реакция и ответные действия Москвы...и бывшему городу герою Киеву по барабану, что будут уничтожены украинские пусковые установки. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Геннадий Валентинович Сегодня, 10:24 Бредовый фейк. Трусливая кацапня забздит, как обычно. Нужно посылать козломордых на [цензура] и испытывать ракеты постоянно. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Новороссия Сегодня, 10:20 Вы думали с вами нацистами церемониться будут? Пусть "св. Пэдро" с турчином, авакяном, дэбилом парубием станут к пусковой установке и проводят стрельбы. Кастрюли бызвызовые задроченные. Я думаю при ответном ударе вы очень сильно подскочите Ответить Цитировать
  • Continentaile Сегодня, 10:19 для управління стрільбами треба, щоб зайшов американський корабль і ніхто ні в кого вже стріляти не буде, мордор вдавиться і ссикне...
    Новороссия Сегодня, 10:21
    А "сильнейшая" армия вшивых мародеров без пиндосов что, обосрётся?
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  • Zalman Rubashov Сегодня, 10:19 Цікаво як Порох та його команда поступить, гідно відповість, чи егідно обгадиться?
    Иван Борка Сегодня, 10:22
    по давней традиции древней укрии - обгадится...виновных назначат Аленей)))
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    Новороссия Сегодня, 10:23
    Офшорный барыга уже за Крым гидно ответил - крымчане послали пьянь в пеший эротический поход, и на Донбассе гидно ответил - из котлов не вылазили укрокаратели. Скачем кастрюли
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  • Сергей Креймер Сегодня, 10:14 воюет параша, а у нас перемирие. сучий потрох
    Елизар Пересветов Сегодня, 10:17
    Воюет? Где и с кем? С бородатыми женщинами и детьми в Сирии. А где ещё?
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  • Соломон Ротшильд Сегодня, 10:14 Сионисты делают все, чтоб натравить кацапоидов на украинцев.Лидеры Украиля - марионетки сионистов провоцируют Эрефию на жесткие ответные меры.Ну что ж, дурноватых жидков из Украиля нужно причесать,а заодно и свидомитов.Будет как в той песни На осадном положении Тель-Авив, Очень рано выключают свет. Укрощён шовинистический порыв. Залпом баллистических ракет. Ответить Цитировать
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