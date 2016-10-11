Москва может обменять Сущенко на задержанного в Ровно российского шпиона – Фейгин

Адвокат не видит других способов освободить журналиста, кроме обмена.

Сущенко можно только обменять, считает адвокат ФСБ

Освободить арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко можно только путем обмена, считает его адвокат Марк Фейгин. Вполне возможно, что журналиста могут обменять на недавно задержанного в Ровно российского шпиона, заявил адвокат в комментарии "5 каналу".

"Я просто е очень представляю себе другой способ его (Сущенко – ред.) возвращения домой. Потому что представить, что его оправдает российский суд, невозможно", - сказал адвокат.

Он отметил, что обмен может произойти как это уже было с другими украинскими политзаключенными в России.

"Есть уже прецедент – с Савченко и с двумя другими – Солошенко и Афансьев после нее вернулись на родину, в Украину. Но их же всех обвиняли, понимаете? Скорее всего, ничего нового изобретать не будут и несмотря на все давление, в итоге все выльется в обмен", - прокомментировал Фейгин.

9 октября СБУ сообщила о задержании в Ровно агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.