Московский суд оставил Сущенко под арестом еще на два месяца

Заседание по делу украинского журналиста проходило в закрытом режиме.

Романа Сущенко оставили под арестом до конца июня

Лефортовский суд Москвы на заседании в среду, 26 апреля, принял решение онезаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко до 30 июня 2017 года, сообщает " Интерфакс ".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко на два месяца, то есть до 30 июня 2017 года", - огласила решение судья Маргарита Котова.

Заседание по делу Романа Сущенко проходило в закрытом режиме, так как дело украинского журналиста имеет гриф "совершенно секретно".

14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.