Морозы в Украине немного ослабеют

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Характер погоды существенно не изменится, значительных осадков не ожидается, морозы немного ослабеют.

Вместо 15 градусов мороза в Киеве будет всего минус 5 Василий Артюшенко, ZN.UA

В воскресенье, 12 февраля, в северных, западных областях Украины ночью и утром местами туман. Ветер северный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает

Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 13-18°; днем 2-7° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве без существенных осадков, температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5°.

В понедельник, 13 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается. На Правобережье местами туман. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-12° мороза, в большинстве западных и восточных областей 10-16° мороза; днем 2-8° мороза, на юге и в Карпатах от 4° мороза до 2° тепла, на Закарпатье до 7° тепла.

В Киеве 13 февраля без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -4,9° мороза, что превышает климатическую норму менее чем на 1 градус. Осадков в Киеве выпало 32 мм, что составило 67% климатической нормы.