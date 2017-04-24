Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работу в Украине

Глава Миссии прибудет в Донбасс, чтобы поддержать наблюдателей и получить дополнительную информацию об инциденте с подрывом автомобиля.

Наблюдатели ОБСЕ продолжат патрулировать Донбасс Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine ОБСЕ продолжит работу в Украине, несмотря на инцидент с подрывом автомобиля наблюдателей в Луганской области, сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

"Вся Миссия скорбит о гибели члена команды при патрулировании вблизи Пришиба Луганской области. Я сегодня отправляюсь в область, чтобы лучше понять ситуацию и поддержать наблюдателей", - говорится в сообщении Апакана на сайте ОБСЕ.

По словам Апакана, Миссия укомплектована "преданными своему делу профессионалами, которые упорно работают над выполнением мандата Миссии по нормализации и стабилизации ситуации в Украине". Он также напомнил о том, что для выполнения этой задачи наблюдатели ежедневно рискуют жизнью.

"Я повторяю свой призыв к устойчивому перемирию, отведению вооружения, полному разминированию и настоящей приверженности миру. Несмотря на эту трагедию, мы остаемся преданными выполнению своего мандата и содействию установлению мира для народа Украины", - отметил глава Миссии.

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Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.