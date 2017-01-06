Молдова закрыла два КПП с Украиной из-за снегопада

Сильное похолодание и снегопады привели к затруднениям движения на юге Украины и в Молдове.
В пограничной полиции Молдовы сообщили о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов "Чадыр-Лунга – Новые Трояны", "Паланка – Маяки" (на границе с Украиной), "Вулканешты", "Кагул-Оанча" (на границе с Румынией).
Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту, включая рейс Кишинев - Вена.
Ранее государственное агентство метеорологии Молдовы объявило оранжевый уровень опасности снегопадов и шквалистого ветра. Ожидается также резкое понижение температуры – до минус 20 градусов.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, морозы придут на значительную часть территории Украины.
"Минимальная температура воздуха в течение 6-9 января в западных и северных областях будет достигать 14-19 градусов ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатском регионе ниже 20 градусов", – сказал он.
По его словам, 9 января наиболее холодная погода сохранится в западных областях, с такими значениями температуры: от -14° до -19°. "А в последующие дни мы ожидаем постепенного повышения температуры", – сказал Кульбида.