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Молдаванин пытался ввезти в Украину 25 колорадских ленточек

12 февраля в 15:43

За попытку ввезти колорадские ленточки гражданину Молдовы на три года запретили въезд в Украину.

колорадские ленточки
Пограничники пресекли въезд в Украину распространителя колорадской заразы
Фото: Госпогранслужба Украины
Пограничники Черновицкого отряда обнаружили в пункте пропуска "Мамалыга-авто" на границе с Молдовой запрещенные предметы.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы, который ехал в Украину, вез пакет с 25 георгиевскими лентами.

Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили на России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.

Гражданину Молдовы запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

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Напомним, что так называемая "георгиевская" лента или "колорадская" лента стала символом российской агрессии против Украины начиная с весны 2014 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги лента Молдова граждане
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3 комментария
  • Viktor Shamshin Сегодня, 17:01 маразм крепчает и в "zn" отражается нарождающаяся хохло-вата... так держать!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • mAvEQBaYIMY3jGE Сегодня, 16:30 о боже ленточки что теперь делать мы все погибнем .А если серьезно что с того что он вез ленточки что с того есть запрет на ввоз ленточек этих .Теперь пограничник должен говорить наркотики ,оружие запрещенные предметы ,ленточки везете . Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Рогулио Укроповский Сегодня, 16:29 когда то вы были приличным изданием..а сейчас помойка....из всех укроСМИ лишь некоторые ублюдочные назвали эти ленты "колорадские"..среди них и ваше..Вы кривое зеркало.... Ответить Цитировать Пожаловаться
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