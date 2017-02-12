Молдаванин пытался ввезти в Украину 25 колорадских ленточек

За попытку ввезти колорадские ленточки гражданину Молдовы на три года запретили въезд в Украину.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы, который ехал в Украину, вез пакет с 25 георгиевскими лентами.
Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили на России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.
Гражданину Молдовы запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.
Напомним, что так называемая "георгиевская" лента или "колорадская" лента стала символом российской агрессии против Украины начиная с весны 2014 года.ZN.UA