Мобилизованные в российскую армию крымчане не считаются дезертирами - Генштаб ВСУ

Это не касается украинских военнослужащих, нарушивших присягу и перешедших в чужую армию.

Набранные в российскую армию призывники из Крыма не считаются дезертирами ru.tsn.ua

Насильно мобилизованные в российскую армию жители оккупированного Крыма не являются дезертирами и на них не распространяется уголовное законодательство, сообщил представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Однако, по его словам, это не касается украинских военных, нарушивших присягу, которые будут отвечать по закону.

"Военнослужащие украинских вооруженных сил, которые изменили присяге на верность народу Украины, и в установленные законом сроки не вышли на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы, являются дезертирами. В отношении всех этих военнослужащих возбуждены уголовные дела", – заявил Селезнев в эфире радио "Крым.Реалии".

В соответствии с принятой резолюцией ООН о правах человека в оккупированном Крыму, российским оккупантам запрещено призывать в вооруженные силы жителей украинского полуострова, заявил ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что резолюция настаивает на запрете призыва в вооруженные силы страны-оккупанта на оккупированной территории. Там содержится призыв к стране-оккупанту в соответствии с международным правом", - сказал Климкин.