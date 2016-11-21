Митингующие разбили окна в отделении "Сбербанка России" и пытались разгромить "офис Медведчука"

После погромов активисты вернулись на Майдан Независимости.

Участники акции спутали офис Медведчука с салоном красоты Соцсети

Участникивечером в понедельник, 21 ноября, разбили окна в отделении "Сбербанка России" на площади Льва Толстого, а также атаковали здание, в котором располагается офис пророссийского движения "Украинский выбор".

Сотрудники правоохранительных органов оттеснили активистов от офиса "Сбербанка России". По словам очевидцев, перед этим несколько человек через разбитые окна проникли в помещение банка.

По неподтвержденным данным, полиция задержала троих участников нападения на "Сбербанк России". Официальной информации о задержанных нет.

Одновременно с этими событиями другая группа активистов пыталась разгромить офис движения "Украинский выбор", которым руководит Виктор Медчедчук.

Группа митингующих вошла во двор здания на улице Большой Васильковской, зажгли фаеры, пытались выбить офисную дверь и сломать конструкции на крыльце. На первом этаже выбили окна и бросили в них дымовые шашки. В офисном помещении возникло возгорание, которое начали тушить сами активисты. Спустя некоторое время к месту происшествия прибыл пожарный расчет. По неподтвержденным данным, вместо офиса Медведчука активисты ошибочно подожгли салон красоты, который находится по соседству.

После этих событий несколько сотен человек вернулись на Майдан Независимости, где выступал командир батальона "ОУН" Николай Коханивский. У Стеллы Независимости возобновилось вече, присутствует символика с надписями "Правый сектор" и "Белый молот", а также государственные флаги Украины.

Ранее сообщалось, что в ценктре Киева произошли стычки полиции с активистами, которые пыиались поджечь шины на Майдане Независимости.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Три года назад в этот день начались акции протеста, которые потом переросли в Революцию Достоинства.